Никлас Бэкстрем: "Второй гол Овечкина заставил Швецию понервничать"

Незасчитанный гол капитана сборной России Александра Овечкина заставил понервничать шведских хоккеистов в матче Кубка мира, заявил форвард сборной Швеции и одноклубник Овечкина по "Вашингтону" Никлас Бекстрем.

В воскресенье в первом матче Кубка мира сборная России потерпела поражение от команды Швеции со счетом 1:2, единственную шайбу в составе россиян забросил Александр Овечкин. На последних секундах Овечкин забросил вторую шайбу, однако арбитры не засчитали взятие ворот, посчитав, что форвард не задел шайбу клюшкой.

– Первый его гол был очень типичным для него, – приводит "Р-Спорт" слова Бэкстрема. – Второй был очень забавным, конечно, он заставил понервничать нас, все-таки был момент неопределенности. Сейчас я просто счастлив победе, мы знали, чего ожидать от Овечкина, он играет очень хорошо "в тело". Важная победа, особенно над такой большой командой, как Россия.