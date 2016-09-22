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Никлас Бэкстрем: "Швеция проснулась в игре с Северной Америкой при счете 0:2"

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Нападающий сборной Швеции Никлас Бекстрем после матча группового турнира Кубка мира-2016 с командой Северной Америки (3:4 ОТ) подчеркнул, что для него не имеет значения, кто станет соперником его команды по полуфиналу. Оппонент шведом определится по итогам встречи между сборной Европы и Канадой.

– Первые минуты стали настоящим сумасшествием, – приводит "Р-Спорт" слова Бэкстрема. – Мы оказались не готовы к началу и проснулись уже при счете 0:2. Но нужно отдать должное сопернику – нам противостояла талантливая команда, у них потрясающее будущее. Мы добились хорошего результата, выйдя в полуфинал с первого места. И не имеет никакого значения, кто будет нам противостоять в полуфинале.

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http://worldcup2016.rsport.ru/worldcup2016/20160922/1091146529.html

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