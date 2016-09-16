14:34 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Никлас Бэкстрем: "Швеция продемонстрирует свой лучший хоккей в матче с Россией"

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Нападающий сборной Швеции Никлас Бэкстрем подчеркнул, что команда сделала выводы после поражения в выставочном матче со сборной Европы (2:6). По словам форварда, команда исправит ошибки и во встрече Кубка мира с Россией покажет свою лучшую игру.

- Тот матч был тревожным сигналом для сборной Швеции, - приводит Expressen слова Бэкстрема. - Сейчас мы работаем над допущенными ошибками. В матче с Россией мы исправимся и продемонстрируем свой лучший хоккей.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Zigo

уверенно сказал,значит так и будет

15:27

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