Никлас Бэкстрем: "Швеция продемонстрирует свой лучший хоккей в матче с Россией"

Нападающий сборной Швеции Никлас Бэкстрем подчеркнул, что команда сделала выводы после поражения в выставочном матче со сборной Европы (2:6). По словам форварда, команда исправит ошибки и во встрече Кубка мира с Россией покажет свою лучшую игру.

- Тот матч был тревожным сигналом для сборной Швеции, - приводит Expressen слова Бэкстрема. - Сейчас мы работаем над допущенными ошибками. В матче с Россией мы исправимся и продемонстрируем свой лучший хоккей.