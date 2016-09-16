Никлас Бэкстрем: "С нетерпением жду матча против Овечкина"

Форвард сборной Швеции Никлас Бэкстрем подчеркнул, что с нетерпением ждет первой за восемь лет игры против одноклубника по "Вашингтону" Александра Овечкина.

Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября. Сборные России и Швеции встретятся в своем первом матче на групповом этапе в воскресенье, 18 сентября.

– Состав сборной России впечатляет по именам, мне сложно сказать, есть ли у них слабые места, – приводит "Р-Спорт" слова Бэкстрема. – Играть против Овечкина будет необычно, но интересно. Последний раз мы играли друг против друга на чемпионате мира 2008 года в Квебеке, так что я с нетерпением жду нашей встречи.