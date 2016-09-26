00:28 26 сентября | ХОККЕЙ — Кубок мира

Никлас Бэкстрем: "Один бросок перечеркнул все надежды сборной Швеции"

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Нападающий сборной Швеции Никлас Бэкстрем после полуфинального матча Кубка мира-2016 с командой Европы (2:3 ОТ) выразил крайнее разочарование результатом встречи. В финале турнира европейцы встретятся с хозяевами соревнования канадцами – первая игра намечена на 27 сентября.

– К сожалению, один бросок перечеркнул все наши надежды, – приводит ТАСС слова Бэкстрема. – Мы разочарованы, так как хотели выиграть и попасть в финал. На льду были две команды, которые играли хорошо в обороне, старались избегать ошибок.

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