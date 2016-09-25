03:19 25 сентября | ХОККЕЙ — Кубок мира

Никлас Бэкстрем: "Форсберг своей игрой напоминает мне Овечкина"

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Нападающий сборной Швеции Никлас Бэкстрем отметил, что видит сходство в игре своего партнера Филипа Форсберга и лидера сборной России Александра Овечкина. Бэкстрем является партнером россиянина по "Вашингтону".

– У Форсберга резкий бросок, это напоминает мне игру с Овечкиным, приводит официальный сайт Кубка мира слова Бэкстрема. – Он любит бросать, любит идти на ворота. Ему нравится создавать опасные моменты. Этим он напоминает мне Ови.

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Станет чемпионом
37.1%
Проиграет в финале
4.1%
Проиграет в полуфинале
58.8%

Дополнительная информация

https://www.wch2016.com/ru/news/forsberg-earns-high-praise-at-world-cup/c-282100500

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