Никлас Бэкстрем: "Форсберг своей игрой напоминает мне Овечкина"

Нападающий сборной Швеции Никлас Бэкстрем отметил, что видит сходство в игре своего партнера Филипа Форсберга и лидера сборной России Александра Овечкина. Бэкстрем является партнером россиянина по "Вашингтону".

– У Форсберга резкий бросок, это напоминает мне игру с Овечкиным, приводит официальный сайт Кубка мира слова Бэкстрема. – Он любит бросать, любит идти на ворота. Ему нравится создавать опасные моменты. Этим он напоминает мне Ови.