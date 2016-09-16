Никита Зайцев: "У России были классные моменты в матче с Канадой"

Защитник сборной России Никита Зайцев подчеркнул, что команде нужно задуматься над причиной провала первого периода выставочного матча с Канадой (2:3 ОТ). Также он отметил, что россиянам необходимо работать над улучшением реализации численного преимущества.

- В первую очередь нам надо работать над большинством, - приводит официальный сайт Кубка мира слова Зайцева. - Также по-другому надо начинать матчи. Надо подумать и разобрать, почему мы провалили первый период. Но во втором и третьем периодах мы действовали по-другому: хорошо менялись, запирали соперника в его зоне. Были у нас классные моменты.