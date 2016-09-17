Никита Зайцев: "Не особо слежу за матчами других команд"

Защитник сборной России Никита Зайцев рассказал о подготовке национальной команды к предстоящему Кубку мира-2016. Он отметил, что россияне стараются сконцентрироваться на собственной игре. В первом матче турнира команда Олега Знарка встретится со сборной Швеции.

– Этот турнир особенный не потому, что проходит в городе, где я потом буду играть, а потому что это Кубок мира. Он всегда особенный, вне зависимости от того, где проходит. Конечно, хорошо, что после турнира не нужно будет никуда ехать, а можно будет сразу присоединиться к команде.

– Сразу удалось адаптироваться к скоростям в выставочных матчах Кубка мира?

– Да, ведь мы готовились к этим играм. Естественно, сразу виден уровень мастрества соперников. Против нас играют лучшие игроки мира, но ничего сверхъестесвенного нет. Не забил? Ничего, забью в следующий раз.

– Тренер поощряет подключения в атаку?

– Мне кажется, что сейчас все тренеры поощряют это. Сейчас такой хоккей, что надо подключаться всем.

– Слабый старт в матче с Канадой связан с акклиматизацией?

– Мы плохо начали, но думаю, это не вопрос акклиматизации. Мы делаем выводы, работаем.

– Удивились, что шведы крупно проиграли накануне?

– Я не смотрел и не особо слежу за матчами других команд. Мы здесь собрались, чтобы готовиться к нашим матчам. И думаем именно о них, о нашей игре.