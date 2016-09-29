Никита Зайцев: "На Кубке мира выступили неудовлетворительно"

Защитник сборной России Никита Зайцев отметил, что выход в полуфинал Кубка мира не является удовлетворительным результатом. По его словам, как минимум, нужно было дойти до финала. Напомним, что Россия в полуфинале проиграла Канаде со счетом 3:5.

– Достойный результат, на мой взгляд, это поражение в финале, в третьем матче, когда ты отдал все силы, тогда это достойно, – цитирует "Р-Спорт" Зайцева. – Мы же на Кубке мира, видимо, не все отдали, не все сделали, если такой результат. Так что я не могу назвать его удовлетворительным. И вообще от сборной России всегда только победы ждут.

У канадцев на лед вышли люди, получающие самые большие деньги в НХЛ, эти люди вышли и выполнили свою систему от и до. И ведь в этой системе нет ничего сложного, просто эти элитные игроки, игроки, обладающие полным арсеналом возможностей, не чураются работы на максимум. Они выходят и выполняют на льду все, что требуется, у них все доведено до автоматизма, вот в чем ключевой момент. Я в принципе не видел прежде таких команд.