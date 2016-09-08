Никита Нестеров: "Удивился попаданию в состав сборной России"

Защитник сборной России Никита Нестеров подчеркнул, что Кубок мира - самый серьезный турнир, в котором ему предстоит поучаствовать, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН. При этом игрок отметил, что на данный момент не испытывает волнения.
- Сегодня на раскатке перед матчем с чехами тренеры поставили вас в пару к Маркову вместо Емелина. С чем это связано?
- Тренеры так решили.
- Вы едете на Кубок мира без контракта с клубом. Не смущает эта ситуация?
- Нет.
- Несколько слов о трех днях в Петербурге?
- Подтянули свое состояние, посмотрели друг на друга - все нормально.
- Что ждете от матча с чехами?
- Победы.
- Волнуетесь перед Кубком мира?
- Пока нет волнения, а там посмотрим. Но вообще это самый серьезный турнир в моей жизни.
- Не удивились, что оказались в этой сборной?
- Не сильно, но удивился.