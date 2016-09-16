Никита Кучеров: "После первого периода мы стали давить и где-то накручивать канадцев"

Нападающий сборной России Никита Кучеров подчеркнул, что команда не должна позволять сопернику так часто бросать по воротам, как это делала Канада в выставочном матче (2:3). В воскресенье россияне встретятся со Швецией в первом матче Кубка мира-2016.

– В первом периоде мы действовали плохо, – приводит официальный сайт Кубка мира слова Кучерова. – Канадцы начали агрессивно, много времени провели в нашей зоне, нанесли много бросков. Затем они немного подсели, мы начали их давить и где-то накручивать. У нас стали проходить комбинации, было показано хорошее взаимопонимание.

Конечно, хочется лучше играть в своей зоне. Когда соперник наносит 48 бросков, приходится тяжело. Хорошо, что у нас есть такие вратари, но мы не должны позволять так много бросать по нашим воротам. Также надо меньше времени проводить в своей зоне, быстрее принимать решения. Если мы хотим выигрывать, надо блокировать больше бросков и меньше тратить сил в своей зоне.