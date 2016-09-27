НХЛ рассмотрит предложение провести часть следующего Кубка мира в России

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли подчеркнул, что лига обязательно рассмотрит предложение провести часть следующего Кубка мира в России, передает из Торонто спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР.

- Подтверждаю, существует предложение провести часть следующего Кубка мира в России, мы получили его по ходу нынешнего турнира, - сказал Дэйли. - Пока мне трудно сказать по этому поводу что-то определенное, поскольку мы должны провести переговоры с НХЛПА и выяснить, какие города и страны готовы принять следующий Кубок мира. Но это предложение мы обязательно рассмотрим.

По сохранению сборных Европы и Северной Америки на следующий Кубок мира решения пока нет. Определенно, у обеих команд на этом турнире был успех.