Нестеров заменит Шипачева в матче с Канадой

Нападающие сборной России Павел Дацюк и Вадим Шипачев остались вне состава сборной России на полуфинальный матч Кубка мира с Канадой. Зато возможность дебютировать за россиян на турнире получит защитник Никита Нестеров. Напомним, что поединок начнется в 02.00 по московскому времени.

Вратарь: Бобровский (Варламов)

Первое звено: Орлов – Зайцев; Овечкин – Кузнецов – Тарасенко

Второе звено: Марков – Емелин; Панарин – Малкин – Кулемин

Третье звено: Куликов – Марченко; Наместников – Анисимов – Кучеров

Четвертое звено: Телегин – Дадонов – Нестеров.

Трансляция матча Канада - Россия