Нестеров заменит Шипачева в матче с Канадой

Нападающие сборной России Павел Дацюк и Вадим Шипачев остались вне состава сборной России на полуфинальный матч Кубка мира с Канадой. Зато возможность дебютировать за россиян на турнире получит защитник Никита Нестеров. Напомним, что поединок начнется в 02.00 по московскому времени.
Вратарь: Бобровский (Варламов)
Первое звено: Орлов – Зайцев; Овечкин – Кузнецов – Тарасенко
Второе звено: Марков – Емелин; Панарин – Малкин – Кулемин
Третье звено: Куликов – Марченко; Наместников – Анисимов – Кучеров
Четвертое звено: Телегин – Дадонов – Нестеров.
Трансляция матча Канада - Россия
Наш состав на полуфинал! #СделаноВРоссии pic.twitter.com/PZoBAa9InL– Хоккей России (@russiahockey) 24 сентября 2016 г.
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