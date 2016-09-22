Натан Маккиннон: "Думал, что мой гол вывел Северную Америку в полуфинал"

Нападающий сборной Северной Америки Натан Маккиннон, ставший автором победного гола в матче группового турнира Кубка мира-2016 со Швецией (4:3 ОТ), думал, что его шайба вывела команду в полуфинал, передает из Торонто спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Североамериканцы выйдут в плей-офф только в случае победы Финляндии над Россией.

– Когда забивал, подумал, что мой гол вывел нас в полуфинал, – скзаал Маккиннон. – Поэтому и праздновал его столь эмоционально. Для нас завтра будет большой стресс, когда Россия будет играть с Финляндией и ничего от нас не будет зависеть. Что ж, верим в финнов!