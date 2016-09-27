Наместников провел матч с Канадой с микрофоном

Нападающий сборной России Владислав Наместников провел полуфинальный матч Кубка мира против команды Канады (3:5) с включенным микрофоном. Он был закреплен на свитере игрока. Ранее такому же эксперименту подверглись и другие игроки сборной России: Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Артемий Панарин.

В одной из реплик Наместников попросил заменить ему шлем, так как он болтался. Предлагаем вашему вниманию полный видеоролик с комментариями игрока, опубликованный на русскоязычной версии официального сайта Кубка мира.



