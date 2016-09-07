18:57 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Мразек сыграет против России

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Вратарь сборной Чехии Петр Мразек будет защищать ворота сборной России в товарищеском матче против сборной России в преддверии Кубка мира, сообщает hockey.cz. Первая товарищеская встреча между Россией и Чехией пройдет завтра в Санкт-Петербурге. В субботу в матче, который состоится в Праге, место в воротах сборной Чехии займет Михал Нойвирт.

Напомним, Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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mitchelll

Вратарь сборной Чехии Петр Мразек будет защищать ворота сборной России ----------------------- Помпезно! Вроде не пятница?

19:21

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