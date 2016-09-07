Мразек сыграет против России

Вратарь сборной Чехии Петр Мразек будет защищать ворота сборной России в товарищеском матче против сборной России в преддверии Кубка мира, сообщает hockey.cz. Первая товарищеская встреча между Россией и Чехией пройдет завтра в Санкт-Петербурге. В субботу в матче, который состоится в Праге, место в воротах сборной Чехии займет Михал Нойвирт.

Напомним, Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября.