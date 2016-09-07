Миро Аалтонен: "Финляндии по силам выиграть Кубок мира"

Нападающий "Витязя" и сборной Финляндии Миро Аалтонен считает, что его команда может выиграть Кубок мира, который пройдет в Торонто. Финны попали в одну группу с Россией, Швецией и командой молодых звезд Северной Америки.

- У сборной Финляндии отличный состав, в первую очередь, сильные вратари - Туукка Раск и Пекка Ринне, - приводит "Р-Спорт" слова Аалтонена. - Достаточно взглянуть на состав команды, чтобы понять: сборная Финляндии может выиграть турнир. Буду переживать за всю команду, особенно за Себастьяна Ахо, с которым мы в прошлом году играли в "Кярпяте". И за ребят, с кем мы играли в молодежной сборной: Микаэль Гранлунд, Александр Барков, Йоонас Донской, всех долго можно перечислять.