Форвард "Трактора" Михал Бирнер заявил, что гордится вызовом в сборную Чехии на Кубок мира. В воскресенье 30-летний чех, в августе подписавший однолетний контракт с челябинским клубом, был включен в состав национальной команды вместо получившего травму нападающего "Сан-Хосе" Томаша Гертла. Из-за травм, помимо Гертла, сборная Чехии потеряла Давида Крейчи и Радко Гудаса.

– Считаю Кубок мира главным турниром нашего времени, поэтому невероятно горд тому, что попал в состав сборной Чехии, – приводит "Р-Спорт" слова Бирнера. – Во-первых, мы не знаем, сыграют ли хоккеисты НХЛ на следующих Олимпиадах. Но дело даже не в этом, на Кубке мира просто выше концентрация мастерства, концентрация лучших игроков – она запредельна. Сегодня Кубок мира даже круче Олимпиады. К тому же, опыт участия в этом турнире у тебя может быть всего раз в жизни, ведь с предыдущего Кубка мира прошло двенадцать лет.

Не считаю, что у нас прямо так уж много потерь. Команда не распадается, когда ты теряешь пару игроков, это же командный спорт. У меня есть уверенность в нашей команде, надеюсь, мы покажем всему миру, что у Чехии сильная сборная.

Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября. Чехи на групповом турнире сыграют со сборной Европы, а также Канадой и США.