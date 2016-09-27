00:32 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Мэт Робинсон: "Бобровский – причина того, что счет в игре с Канадой был не таким большим"

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Канадский защитник московского "Динамо" Мэт Робинсон выразил мнение, что сборная России неплохо выступила на Кубке мира-2016. При этом он отметил, что команда Канады демонстрирует уж очень сильный хоккей. В ночь на воскресенье хозяева турнира со счетом 5:3 обыграли россиян в полуфинале Кубка мира и в решающей серии сыграет с командой Европы.

– Канада сейчас очень сильна, – приводит "Р-Спорт" слова Робинсона. – Конечно, сборная России имела шансы в матче с канадцами, и россияне даже вели в счете, но сборная Канады в том матче была очень сильна. Сергей Бобровский был причиной того, что счет в матче был не таким большим. Сборная России на Кубке мира выступила неплохо, они заняли второе место в группе, показывали неплохой хоккей. Сейчас посмотрим на игру сборной Канады против Европы, о шансах говорить преждевременно.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Zico-wc

Шансы 95/5 в пользу Канады. "Сергей Бобровский был причиной того, что счет в матче был не таким большим"-так и Д.Гашек был причиной, по которой Россия проиграла золото в Нагано. Аргумент весомый у Робинсона.

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