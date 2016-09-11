09:31 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Майкл Бэбкок: "Кросби не играл, потому что о его звене мы не беспокоимся"

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Главный тренер сборной Канады Майкл Бэбкок после победы над США в выставочном матче (5:2) отметил, что его подопечные порой грешили лишними передачами. Также он отметил, что лидер команды Сидни Кросби не играл, поскольку тренерский штаб не беспокоится насчет его звена.

- Выходя на ударную позицию, игроки начинали пасовать товарищу по команде вместо того, чтобы попытаться бросить и отправить шайбу в сетку, - цитирует официальный сайт Кубка мира Бэбкока. - Так забиваются голы. У нас опытные игроки, и они умеют забивать. После пары шайб они смогут раскрепоститься и начнут играть лучше. Если не забиваешь, начинаешь волноваться.  На любом уровне важную роль играет уверенность.

Одной из причин, почему Кросби сегодня не играл, стало то, что у него образовалось хорошее сочетание с Брэдом Маршаном и Патрисом Бержероном. Мы не беспокоимся об этом звене и ищем другие сочетания. Мне кажется, сегодня Гетцлаф и Таварес были сегодня очень сильны.

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