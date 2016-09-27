Майк Кинэн: "Выход сборной Европы в финал был бы сенсацией две недели назад, а сегодня – закономерность"

Канадский тренер Майк Кинэн подчеркнул, что выход в финал Кубка мира-2016 сборной Европы его не удивил. По словам специалиста, это было бы сенсацией две недели назад. Он также отметил: канадцы в финале являются несомненными фаворитами.

– Я совершенно не удивлен увидеть сборную Европы в финале, – приводит официальный сайт Кубка мира слова Кинэна. – Да, еще две недели назад это стало бы сенсацией, но сегодня, когда мы увидели эту команду в деле, все кажется абсолютно закономерным. Очевидно другое: это самая недооцененная команда на крупнейших турнирах последних лет, обладающая необходимым набором разноплановых игроков и настоящих звезд, а также очень и очень серьезным хоккейным опытом. Сборная Европы – самая возрастная команда из числа полуфиналистов, где средний возраст игроков чуть выше 30 лет, и как раз в этом мне видится ее главный шанс в финале.

Канада – фаворит. В этом не может быть никаких сомнений. Как, впрочем, и в том, что сборная Европы окажет ей самое серьезное сопротивление, на какое она только способна. Канада получит невероятный прилив энергии от трибун, противопоставить которому можно будет именно опыт европейских игроков. Они знают, что такое играть против суперзвезд уровня Сидни Кросби. Тот же Здено Хара по-прежнему является одним из самых доминирующих защитников в НХЛ, и если тренерский штаб команды решит сыграть матч-ап звеньями, это может стать серьезным фактором. Сборная Европы еще может всех нас удивить.