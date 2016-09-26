Майк Кинэн: "Тренерский штаб сборной России проделал хорошую работу"

Один из самых титулованных американских тренеров, Майк Кинэн, в интервью "СЭ" отметил, что сборная России на Кубке мира могла сыграть и лучше. По словам наставника, его разочаровала игра в большинстве.

– По-вашему, Россия провела этот турнир на своем уровне, выше или ниже?

– Нет, лично я рассчитывал, что они будут играть получше. Чуть-чуть (последнее слово Кинэн произнес по-русски. – Прим. И. Р.).

– На ваш взгляд, тренерский штаб мог сработать лучше?

– Думаю, он проделал хорошую работу. Единственная вещь, которую я ожидал увидеть у России сильнее, – это большинство. С другой стороны, это трудный вопрос. Не знаю, сколько времени они ему уделяли, на каком количестве тренировок, сколько людей и в каких позициях пробовали в большинстве. А чтобы давать происходящему четкую оценку, нужно быть более информированным.