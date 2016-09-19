Майк Кинэн: "Сборной США, как и России, надо перегруппировываться"

Бывший главный тренер "Рейнджерс" и магнитогорского "Металлурга" Майк Кинэн похвалил игру сборной Канады в матче Кубка мира против команды Чехии (6:0). По словам наставника, отлично проявил себя нападающий Сидни Кросби.

– Сборная Канады в поединке против Чехии выдала просто образцово-показательную игру в обороне, – цитирует Кинэна официальный сайт турнира. – Это был очень дисциплинированный хоккей, и теперь мне крайне интересно посмотреть, сумеет ли команда перенести эти компоненты в следующий матч против США. Это к вопросу о стабильности игры. Просто отменно выглядело звено Сидни Кросби. Судя по всему, он сумел подойти к турниру в очень хорошей форме, что в общем-то вправе ожидать от него любой тренер.

Не все из тех, кого считают безусловными лидерами своих команд, показали в первых матчах хоккей подобающего уровня, но Кросби смог, и мы обязаны это зафиксировать. Впрочем, Кубок мира тем и хорош, что форма у звезд может прийти по ходу группового турнира, что принципиально изменит динамику игры этих команд.

Сборная США, конечно, преподнесла сюрприз. Она была переиграна сборной Европы, и теперь у нее та же ситуация, что и у сборной России, – надо перегруппировываться, и делать это максимально быстро. Победа над Канадой – трудная задача, зато если она будет достигнута, инициатива перейдет именно к американцам.