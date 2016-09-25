Майк Кинэн: "С удовольствием помог бы сборной России на Кубке мира-2016"

Один из самых титулованных американских тренеров Майк Кинэн заявил спецкору "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ на Кубке мира в Торонто, что готов был помочь национальной команде России. Однако, по его словам, он не получал предложений от ФХР войти в тренерский штаб Олег Знарка.

– Если бы ФХР сделала мне предложение, я с удовольствием помог бы сборной России на Кубке мира, – сказал Кинэн. – Сейчас мир стал интернациональным, и, учитывая, как прекрасно ко мне отнеслись в России, и какая добрая память у меня осталась о ней, помог бы с радостью. Но никаких предложений не было, это были не более чем слухи. Здесь, в Торонто, русские в отличие от канадцев пригласили меня в свою ложу, и я сидел там вместе с моим недавним помощником Ильей Воробьевым.

Тренерский штаб России проделал хорошую работу, но я думаю, что она могла быть лучше по части игры в большинстве. Что касается лидеров, Овечкина с Малкиным, то соперники провели тщательную работу по их нейтрализации. И человеком, который "делал разницу" и во многом обеспечил России попадание в плей-офф, был Бобровский.