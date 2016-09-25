Майк Кинэн: "С удовольствием помог бы сборной России на Кубке мира-2016"

Один из самых титулованных американских тренеров Майк Кинэн заявил спецкору "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ на Кубке мира в Торонто, что готов был помочь национальной команде России. Однако, по его словам, он не получал предложений от ФХР войти в тренерский штаб Олег Знарка.
– Если бы ФХР сделала мне предложение, я с удовольствием помог бы сборной России на Кубке мира, – сказал Кинэн. – Сейчас мир стал интернациональным, и, учитывая, как прекрасно ко мне отнеслись в России, и какая добрая память у меня осталась о ней, помог бы с радостью. Но никаких предложений не было, это были не более чем слухи. Здесь, в Торонто, русские в отличие от канадцев пригласили меня в свою ложу, и я сидел там вместе с моим недавним помощником Ильей Воробьевым.
Тренерский штаб России проделал хорошую работу, но я думаю, что она могла быть лучше по части игры в большинстве. Что касается лидеров, Овечкина с Малкиным, то соперники провели тщательную работу по их нейтрализации. И человеком, который "делал разницу" и во многом обеспечил России попадание в плей-офф, был Бобровский.
spawn0
Давно назрело это решение,поставить тренера из СА.
09:33 26 сентября
.BattleFish.
Можно было запросто его взять помощником тренера, хуже бы точно не было!
09:19 26 сентября
Singbеrt7
Ни Быков, ни Знарок, никто другой из российских специалистов ничем бы не удивили. Тренером нужно было поставить Кинэна или другого спеца из СА. Но у некоторых своя гордость, пусть места будут 3-4-е, зато свои, без помощи иноземцев. Третьяку тоже нравится выступление российской сборной. А гордиться будете индивидуальными призами Ови, Малкина, Тарасенко, Панарина и это потолок для квасных патриотов. А чем плох Знарок? Да он учиться приехал, как студент. Я говорит, много чего интересного почерпнул из КМ, теперь говорит, буду в СКА претворять идеи!
08:10 26 сентября
raslll
HarryAngel +100500 !
07:55 26 сентября
HarryAngel
Кинэн реально может поставить игру сборной. Уж он знает канаду вдоль и поперек. Засланный козачек? Чушь собачья. Надо знать менталилет американцев. Они индивидуалисты и за личную победу будут работать на совесть. Тем более, против родной канады - это профессиональный вызов, который бывает раз в жизни.
07:06 26 сентября
okini
А когда ожидать новостей типа "Под окном Шпрыгина гадит собака"? С комментариями и последующей словоблудческой псевдоаналитический статьей Рабинера
07:02 26 сентября
CSKA_LV
а чем плох Знарок ? вроде команда играла , хорошо, провалились после 2 :1 ну так не с Польшей играли...
03:11 26 сентября
spetrov
Если бы пригласили в качестве консультанта - было бы любопытно. Хотя возможно ли подобное...
00:45 26 сентября
Упёртый русский
Да не очень был нужен хоккейный свадебный генерал и пенсионер уже сборной России! Нужно было предложить неплохую денежку незадействованному в других командах действующему тренеру из нхл, который здесь и сейчас в игре, неужели не понятно? Именно поэтому главный тренер - Быков был предпочтительней Знарка, первый без проблем бы взял себе такого помощника, второй послал бы его подальше даже не познакомившись...
00:38 26 сентября
alexigot
Видимо боялись, что «казачек может быть засланным», а такое бывает. Но сейчас нужны парни-компьютерщики, чтобы систематизировать многие данные и составить типовые модели. Можете удивляться, но ВЫ сами одинаково делаете большинство движений.
00:16 26 сентября