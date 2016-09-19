Майк Кинэн: "России необходимо наладить розыгрыш лишнего"

Бывший главный тренер "Рейнджерс" и магнитогорского "Металлурга" Майк Кинэн оценил игру сборной России в матче Кубка мира с командой Швеции (1:2). По словам наставника, подопечным Олега Знарка необходимо наладить игру в большиснтве, иначе будут проблемы.

– Швеция оказалась сильнее России сегодня, насколько я могу судить, – цитирует Кинэна официальный сайт турнира. – Свой класс она действительно подтвердила, однако я бы ушел от оценки любой команды на этом турнире как о фаворите. Победить в Торонто может вообще любая сборная – это заложено в самом формате турнира.

Мне довелось тренировать на Кубке Канады, который является прародителем Кубка мира. Самое главное здесь – это поймать и удержать стабильность игры. Это всегда проще сказать, чем сделать. Но сделать тем не менее необходимо. России как можно скорее надо эту стабильность обнаружить, а также наладить розыгрыш лишнего, в противном случае команду ждут серьезные проблемы. В принципе, мне не хотелось бы оценивать шансы России по одному матчу. Но команда должна понимать: турнир для нее, может быть, только начинается, но всегда есть шанс, что он закончится быстрее, чем игроки успеют это осознать.