Майк Кинэн: "Против Овечкина и Малкина был разработан план"

Один из самых титулованных американских тренеров, Майк Кинэн, в интервью "СЭ" отметил, что против лидеров сборной России на Кубке мира был разработан план. Именно поэтому, по словам наставника, нападающие Евгений Малкин и Александр Овечкин не смогли проявить себя в полной мере.

– Почему очередной турнир не удался Овечкину с Малкиным?

– Против них был разработан тщательный план игры. Они старались, но каждая команда знала, что, если остановить двух этих парней, выиграть России будет очень сложно.

– Но, думаю, и против Сидни Кросби соперники разрабатывают тщательный план. И что-то незаметно, чтобы он сильно помогал.

– Согласен. Но у канадцев большая глубина состава. Сидни не приходится постоянно играть против чекеров. Потому что у них столько хороших звеньев! Далеко не одно. Как минимум три звена можно назвать так: 1А, 1В, 1С. Возьмем Перри, Гецлафа и Тавареса – они запросто могли бы быть звеном номер один!

– Может ли новое поколение российских хоккеистов сделать то, что пока не удалось Овечкину и Малкину?

– Да, но в то же время не будем забывать о необходимости опыта. Команда, которая только что выиграла (сборная Европы. – Прим. И. Р.), является самой старой на турнире. То есть без опыта не обойтись.