10:07 26 сентября | ХОККЕЙ — Кубок мира

Майк Кинэн: "Понятия не имею, почему я не нужен Канаде"

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Майк КИНЭН.Майк Кинэн: "Сборной России помог бы, но никто не предлагал"

Один из самых титулованных американских тренеров, Майк Кинэн, в интервью "СЭ" отметил, он не востребован в Канаде. По словам наставника, у него на это нет объяснений.

– Вам было бы трудно тренировать против Канады?

– Нет, потому что Канаде я не нужен. Ее федерация не приглашала меня делать что-либо с 1993 года. Я единственный тренер в стране, который дважды выиграл Кубок Канады – в 1987-м, в финальной серии против Советского Союза, и в 1991 годах. Я тренировал и юниорскую, и национальную сборную Канады на чемпионатах мира – последнюю в 1993 году в Мюнхене. И тем не менее это так.

– У вас есть тому какие-то объяснения?

– Нет. Понятия не имею.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Марио66

Потому что это было более 20-ти лет назад. Прошлыми заслугами живут лишь там, где нет настоящего. Такшта, добро пожаловать в Россию, Майк, в страну возможностей для всех, кто уже давно уехал с ярмарки.

16:52 26 сентября

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