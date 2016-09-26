Майк Кинэн: "Понятия не имею, почему я не нужен Канаде"

Один из самых титулованных американских тренеров, Майк Кинэн, в интервью "СЭ" отметил, он не востребован в Канаде. По словам наставника, у него на это нет объяснений.

– Вам было бы трудно тренировать против Канады?

– Нет, потому что Канаде я не нужен. Ее федерация не приглашала меня делать что-либо с 1993 года. Я единственный тренер в стране, который дважды выиграл Кубок Канады – в 1987-м, в финальной серии против Советского Союза, и в 1991 годах. Я тренировал и юниорскую, и национальную сборную Канады на чемпионатах мира – последнюю в 1993 году в Мюнхене. И тем не менее это так.

– У вас есть тому какие-то объяснения?

– Нет. Понятия не имею.