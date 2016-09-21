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Майк Кинэн: "Бобровского можно и нужно защищать лучше"

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Бывший главный тренер "Рейнджерс" и магнитогорского "Металлурга" Майк Кинэн выразил мнение, что голкипер сборной России Сергей Бобровский является лучшим вратарем на Кубка мира-2016. По его мнению, защитники должны больше помогать ему.

– Голкипер сыграл просто великолепно, никаких вопросов здесь нет, -приводит официальный сайт Кубка мира слова Кинэна. – Он и в игре со Швецией был надежен, несмотря на поражение. Прямо сейчас Бобровский – самый "горячий" вратарь Кубка мира, хотя его можно и нужно защищать лучше. Сорок с лишним бросков чересчур большая нагрузка для любого голкипера. Турнир в известном смысле только начался, поэтому обороне России нельзя допустить, чтобы вратарь работал в таком режиме постоянно.

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https://www.wch2016.com/ru/news/mike-keenan-talks-keys-to-success-for-team-russia/c-281968058

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