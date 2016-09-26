Майк Кинэн: "Бобровский был роскошен, просто роскошен"

Один из самых титулованных американских тренеров, Майк Кинэн, в интервью "СЭ" отметил, что вратарь сборной России Сергей Бобровский великолепно сыграл на Кубке мира. По словам наставника, в полуфинальной встрече с Канадой России не хватило налаженной игры в большинстве.

– Что, по-вашему, стало ключевым в поражении России от Канады?

– Игра в большинстве не была достаточно эффективной. А россиянам это было очень нужно. Если бы они использовали хотя бы одно из двух удалений, то, возможно, получили бы импульс, толчок. Россия хорошо начала матч с Канадой и прилично провела второй период. Но к третьему почему-то оказалась не готова. Если бы в концовке второго периода канадцы не отыгрались, уходить на перерыв при счете 2:1 было бы гораздо лучше. Но когда счет 2:2, Россию это немножко разрушило.

– Зато этот импульс большую часть матча и почти весь турнир давал Сергей Бобровский.

– Он был роскошен, просто роскошен! Считаю, он был тем самым человеком, который "сделал разницу" для российской команды по части ее попадания в плей-офф.