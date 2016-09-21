07:07 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Майк Бэбкок: "В матче с США были моменты, которые мне не понравились"

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Главный тренер сборной Канады Майк Бэбкок после матча группового турнира Кубка мира-2016 с США (4:2) подчеркнул, что в игре его подопечных было не все идеально. Специалист выразил удовлетворение выходом в полуфинал турнира. Он также сообщил, что во встрече со сборной Европы ворота будет защищать Кори Кроуфорд, также в составе вероятно появление защитника Джейка Маззина и форварда Клода Жиру.

– В игре против американцев были моменты, которые совсем не понравились, моменты, когда мы не были похожи на себя, – приводит "Р-Спорт" слова Бэбкока. – Хорошо, что результат был сделан уже в первом периоде, мы оказались в комфортной ситуации. Будем еще прибавлять, пока же я рад тому, что мы проведем еще минимум две игры на этом турнире. Против сборной Европы сыграет Кроуфорд, в запасе – Брэйден Холтби. Ожидайте, что в составе могут появиться Маззин и Жиру.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Павел1967

Редакция, научите уже своих работников правильно заполнять таблицы-шахматки. То что у вас в бумажном варианте, это просто позор.

07:16

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