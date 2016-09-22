Майк Бэбкок: "В матче против Европы не было тех эмоций, что в двух других играх"

Главный тренер сборной Канады Майк Бэбкок после заключительного матча группового турнира Кубка мира-2016 с командой Европы (4:1) подчеркнул, что команда играла не так, как нужно. Вместе с тем, специалист выразил удовлетворение выходом в полуфинал с первого места.

– В игре со сборной Европы не было тех эмоций, что в двух предыдущих играх, что объяснимо, ведь обе команды уже вышли в полуфинал, - приводит "Р-Спорт" слова Бэбкока. – Честно скажу, мы играли совсем не так как нужно, но результат достигнут, мы вышли в полуфинал с первого места. Мы будем готовы к полуфиналу, кто бы ни был нашим соперником. Как бы я сравнил наш стиль игры со стилем команды молодых звезд Северной Америки? Знаете, я просто люблю выигрывать, а в каком стиле мы добываем победы – вопрос второй. В первом матче результат сделало звено Сидни Кросби, во втором – звено Райана О'Райли, в третьем – звено Джонатана Тэйвза. В полуфинале результат должно сделать звено Райана Гецлафа, он не играл со сборной Европы и должен быть свеж.