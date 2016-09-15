Майк Бэбкок: "У Зайцева есть все, чтобы стать большим игроком"

Главный тренер сборной Канады и "Торонто" Майк Бэбкок после выставочного матча Канада – Россия (3:2 ОТ) в Питтсбурге подчеркнул, что у российского защитника Никиты Зайцева есть все, чтобы стать большим игроком. В мае 24-летний защитник подписал контракт с "Мэйпл Ливз". С 17 сентября по 1 октября в Торонто пройдет Кубок мира.

– Зайцев хотел проявить себя не потому, что я смотрел за его игрой, а потому что он хотел выиграть за свою страну, – приводит ТАСС слова Бэбкока. – Мне понравилась его игра вчера – он хорошо двигался, хорошо играл в пас, хорошо контролировал шайбу. У него есть все задатки, чтобы стать большим игроком. В конце концов он просто хороший парень.