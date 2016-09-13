Майк Бэбкок: "У сборной России действительно очень хорошая команда"

Главный тренер сборной Канады Майк Бэбкок подчеркнул в преддверии выставочного матча с Россией, что для его команды эта встреча станет отличной проверкой перед Кубком мира-2016. Поединок пройдет 15 сентября в Питтсбурге, куда подопечные Олега Знарка прилетели вчера.

Кубок мира стартует в Торонто 17 сентября. Первым соперником россиян будет команда Швеции, а канадцы сыграют против чехов.

– Я думаю, что у них действительно очень хорошая команда, – приводит официальный сайт Кубка мира слова Бэбкока. – У них глубокий состав, техничные игроки. Мне кажется, что они настроены, что они будут играть на скорости. Это будет отличная проверка для нас. Нам такая нужны. Это важно. Это наша последняя возможность проверить себя. Потом начнется стрельба боевыми.