Майк Бэбкок: "При счете 1:2 в пользу России никакой паники не было"

Главный тренер сборной Канады Майк Бэбкок после полуфинального матча Кубка мира-2016 с Россией (5:3) выразил удовлетворение игрой своей команды и результатом встречи. В решающем поединке хозяева турнира сыграют против победителя поединка между сборными Швеции и Европы.

– Мы доминировали на протяжении всего матча, но в воротах у россиян просто нереально играл Бобровский, он был великолепен, – приводит "Р-Спорт" слова Бэбкока. – Нам очень помог второй гол в конце второго периода. При счете 1:2 никакой паники не было. Мы понимали, что нужно просто продолжать гнуть свою линию, и тогда у россиян не будет ни (единого) шанса. Так и вышло. Когда делаешь правильные вещи – получаешь хороший результат.