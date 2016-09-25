06:38 25 сентября | ХОККЕЙ — Кубок мира

Майк Бэбкок: "При счете 1:2 в пользу России никакой паники не было"

0
0
0

Главный тренер сборной Канады Майк Бэбкок после полуфинального матча Кубка мира-2016 с Россией (5:3) выразил удовлетворение игрой своей команды и результатом встречи. В решающем поединке хозяева турнира сыграют против победителя поединка между сборными Швеции и Европы.

– Мы доминировали на протяжении всего матча, но в воротах у россиян просто нереально играл Бобровский, он был великолепен, – приводит "Р-Спорт" слова Бэбкока. – Нам очень помог второй гол в конце второго периода. При счете 1:2 никакой паники не было. Мы понимали, что нужно просто продолжать гнуть свою линию, и тогда у россиян не будет ни (единого) шанса. Так и вышло. Когда делаешь правильные вещи – получаешь хороший результат.

Дополнительная информация

http://worldcup2016.rsport.ru/worldcup2016/20160925/1096208479.html

0
0
0
Материалы сюжета: Кубок мира-2016


Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ