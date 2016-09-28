Майк Бэбкок: "О каком величии может идти речь? В прошлом году я стал худшим тренером в НХЛ"

Главный тренер сборной Канады Майк Бэбкок рассказал о причинах успеха своей команды на Кубке мира. Канадцы в первом финальном матче нанесли поражение сборной Европы со счетом 3:1.
– Секрет моих успехов со сборной Канады – это сильные игроки. Это ведь так просто: любому тренеру для достижения результата нужны хорошие игроки, – приводит слова Бэбкока "Р-Спорт". – И мне бы хотелось меньше говорить о себе. О каком величии может идти речь, когда в прошлом году я стал худшим тренером в НХЛ! Или вы уже забыли, что "Торонто" выиграл только 29 матчей из 82 в регулярном чемпионате?
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http://worldcup2016.rsport.ru/worldcup2016/20160928/1102252021.html
Упёртый русский
Ну что ж, вот за это признание - респект Майку. Человек не витает в облаках, объективная оценка ситуации у него осталась и он ее готов высказать. В отличия от его начальника в нынешнем клубе, витающим в облаках или сознательно вводящим других в заблуждение...
22:56
shvedero
у тортеллы тоже в распоряжении были команда, способдная победить команду ,но они выиграли ровно 0 матчей... Бэкбок скромняга)
22:53