22:04 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Майк Бэбкок: "О каком величии может идти речь? В прошлом году я стал худшим тренером в НХЛ"

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Главный тренер сборной Канады Майк Бэбкок рассказал о причинах успеха своей команды на Кубке мира. Канадцы в первом финальном матче нанесли поражение сборной Европы со счетом 3:1.

– Секрет моих успехов со сборной Канады – это сильные игроки. Это ведь так просто: любому тренеру для достижения результата нужны хорошие игроки, – приводит слова Бэбкока "Р-Спорт". – И мне бы хотелось меньше говорить о себе. О каком величии может идти речь, когда в прошлом году я стал худшим тренером в НХЛ! Или вы уже забыли, что "Торонто" выиграл только 29 матчей из 82 в регулярном чемпионате?

Дополнительная информация

http://worldcup2016.rsport.ru/worldcup2016/20160928/1102252021.html

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Упёртый русский

Ну что ж, вот за это признание - респект Майку. Человек не витает в облаках, объективная оценка ситуации у него осталась и он ее готов высказать. В отличия от его начальника в нынешнем клубе, витающим в облаках или сознательно вводящим других в заблуждение...

22:56

shvedero

у тортеллы тоже в распоряжении были команда, способдная победить команду ,но они выиграли ровно 0 матчей... Бэкбок скромняга)

22:53

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