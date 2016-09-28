Майк Бэбкок: "О каком величии может идти речь? В прошлом году я стал худшим тренером в НХЛ"

Главный тренер сборной Канады Майк Бэбкок рассказал о причинах успеха своей команды на Кубке мира. Канадцы в первом финальном матче нанесли поражение сборной Европы со счетом 3:1.

– Секрет моих успехов со сборной Канады – это сильные игроки. Это ведь так просто: любому тренеру для достижения результата нужны хорошие игроки, – приводит слова Бэбкока "Р-Спорт". – И мне бы хотелось меньше говорить о себе. О каком величии может идти речь, когда в прошлом году я стал худшим тренером в НХЛ! Или вы уже забыли, что "Торонто" выиграл только 29 матчей из 82 в регулярном чемпионате?