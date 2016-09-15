Майк Бэбкок: "Нельзя столько удаляться и рассчитывать на успех"

Главный тренер сборной Канады Майк Бэбкок выразил недовольство игрой своей команды в большинстве в выставочном матче с Россией (3:2 ОТ). Также специалист отметил, что ему не понравилось большое количество удалений у его команды.

– Кэри Прайс был гораздо больше похож на себя? Да, это точно, – приводит пресс-служба НХЛ Бэбкока. – С трудом можно вспомнить столь же неудачную игру в его исполнении, как это было в первом выставочном матче. Но сегодня он был хорош и помог команде.

– У вас совсем новая команда…

– Да, нам еще предстоит узнать друг друга получше. Главное, что мы хорошо начали игру, были агрессивны. Но, к сожалению, не смогли продолжить в том же духе во втором периоде. У нас было слишком много удалений. Нельзя семь раз оставаться в меньшинстве и надеяться на победу. Так что над этим нам еще предстоит поработать. Еще мне не понравилась наша игра в большинстве. Но, уверен, мы сможем исправить эти моменты.

Мне понравилось наше начало, мы контролировали игру. Потом соперник прибавил, вышел вперед. И в этом ему очень помогли удаления. Мне не понравилось то, что нам не удавалось контролировать шайбу в большинстве. У нас есть все, чтобы играть гораздо лучше в этом компоненте.