Майк Бэбкок: "Кубок мира - отличный турнир, но это не Олимпиада"

Главный тренер сборной Канады Майк Бэбкок в преддверии первого финального матча Кубка мира со сборной Европы высоко оценил качество турнира. При этом он подчеркнул, что его не стоит сравнивать с Олимпийскими играми.

- Лучшие противостояния в хоккее - это противостояния между странами, - приводит "Р-Спорт" слова Бэбкока. - Кубок мира отличный, прекрасный турнир, но не стоит обманываться - это не Олимпиада.