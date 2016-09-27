19:18 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Майк Бэбкок: "Кубок мира - отличный турнир, но это не Олимпиада"

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Главный тренер сборной Канады Майк Бэбкок в преддверии первого финального матча Кубка мира со сборной Европы высоко оценил качество турнира. При этом он подчеркнул, что его не стоит сравнивать с Олимпийскими играми.

- Лучшие противостояния в хоккее - это противостояния между странами, - приводит "Р-Спорт" слова Бэбкока. - Кубок мира отличный, прекрасный турнир, но не стоит обманываться - это не Олимпиада.

Дополнительная информация

http://worldcup2016.rsport.ru/worldcup2016/20160927/1100495786.html

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Бармалей3000

я пищуууууууууууу от восторга столько звезд!!!!!!!!!

20:23

Бармалей3000

Не знаю даже мне понравился турнир ...................

20:22

Платошкин Андрей

Согласен с Бэбкоком. Какой-то абсурд эти сборные Европы и СА. Вот выиграет Европа финал (конечно шансы очень малы - 5% не более) и возникнет у всех вопрос: кто сильнейшая команда турнира??? Какая-то Европа (не в обиду команде). И вообще бросается в глаза слабая подготовка команд: куча выходов 1 в ноль, 2 в ноль. На серьезном турнире это очень редко бывает. А тут целые матчи ошибок. Молодец тренер канадцев - не преувеличивает заранее свою возможную победу!

19:32

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