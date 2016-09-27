Майк Бэбкок: "Кубок мира - отличный турнир, но это не Олимпиада"

Главный тренер сборной Канады Майк Бэбкок в преддверии первого финального матча Кубка мира со сборной Европы высоко оценил качество турнира. При этом он подчеркнул, что его не стоит сравнивать с Олимпийскими играми.
- Лучшие противостояния в хоккее - это противостояния между странами, - приводит "Р-Спорт" слова Бэбкока. - Кубок мира отличный, прекрасный турнир, но не стоит обманываться - это не Олимпиада.
Дополнительная информация
http://worldcup2016.rsport.ru/worldcup2016/20160927/1100495786.html
Бармалей3000
я пищуууууууууууу от восторга столько звезд!!!!!!!!!
20:23
Бармалей3000
Не знаю даже мне понравился турнир ...................
20:22
Платошкин Андрей
Согласен с Бэбкоком. Какой-то абсурд эти сборные Европы и СА. Вот выиграет Европа финал (конечно шансы очень малы - 5% не более) и возникнет у всех вопрос: кто сильнейшая команда турнира??? Какая-то Европа (не в обиду команде). И вообще бросается в глаза слабая подготовка команд: куча выходов 1 в ноль, 2 в ноль. На серьезном турнире это очень редко бывает. А тут целые матчи ошибок. Молодец тренер канадцев - не преувеличивает заранее свою возможную победу!
19:32