Майк Бэбкок: "Кросби – серийный победитель"

Главный тренер сборной Канады Майк Бэбкок после успешного завершения финальной серии Кубка мира против Европы отметил стремление своих подопечных к победе, передает из Торонто спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР.

– Сидни Кросби можно назвать "серийным победителем". Олимпиада в Сочи, Кубок Стэнли, который он не только выиграл, и взял там MVP, теперь Кубок мира и титул лучшего игрока на нем, – сказал Бэбкок. – Человек, который забивал в овертайме финала Ванкувера и в финале Сочи, вряд ли может хоть чем-то удивить. Его психология такова, что он хочет выигрывать еще и еще. И вообще, все наши парни до конца верят, что победят. До конца.