Майк Бэбкок: "Канада отрабатывает ошибки при смене звеньев"

Главный тренер сборной Канады Майк Бэбкок рассказал о подготовке своей команды к предстоящему Кубку мира-2016. Специалист выделил основные компоненты игры, над которыми работают его подопечные.

– Мы отрабатывали ошибки при смене звеньев, – приводит официальный сайт НХЛ слова Бэбкока. – Именно после таких моментов у твоих ворот возникают голевые ситуации. Если анализировать матч, то станет ясно, что большинство шансов возникает при смене звеньев. Так что мы пытались не отдавать много пространства при этом компоненте.