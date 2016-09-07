22:11 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Майк Бэбкок: "Канада отрабатывает ошибки при смене звеньев"

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Главный тренер сборной Канады Майк Бэбкок рассказал о подготовке своей команды к предстоящему Кубку мира-2016. Специалист выделил основные компоненты игры, над которыми работают его подопечные.

– Мы отрабатывали ошибки при смене звеньев, – приводит официальный сайт НХЛ слова Бэбкока. – Именно после таких моментов у твоих ворот возникают голевые ситуации. Если анализировать матч, то станет ясно, что большинство шансов возникает при смене звеньев. Так что мы пытались не отдавать много пространства при этом компоненте.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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uzbekov99

кстати хороший компонент, не все тренеры уделяют этому вниманию...

22:21

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