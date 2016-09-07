Майк Бэбкок: "Канада отрабатывает ошибки при смене звеньев"

Главный тренер сборной Канады Майк Бэбкок рассказал о подготовке своей команды к предстоящему Кубку мира-2016. Специалист выделил основные компоненты игры, над которыми работают его подопечные.
– Мы отрабатывали ошибки при смене звеньев, – приводит официальный сайт НХЛ слова Бэбкока. – Именно после таких моментов у твоих ворот возникают голевые ситуации. Если анализировать матч, то станет ясно, что большинство шансов возникает при смене звеньев. Так что мы пытались не отдавать много пространства при этом компоненте.
uzbekov99
кстати хороший компонент, не все тренеры уделяют этому вниманию...
22:21