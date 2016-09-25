02:50 25 сентября | ХОККЕЙ — Кубок мира

Матс Цуккарелло: "Не рассматриваем сборную Европы как национальную команду"

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Нападающий сборной Европы Матс Цуккарелло в преддверии полуфинального матча Кубка мира-2016 со Швецией подчеркнул, что он и партнеры не рассматривают свою команду как национальную сборную. По словам форварда, они приехали на турнир, чтобы получить удовольствие.

– Это новая команда, мы не рассматриваем ее как национальную сборную, – приводит официальный сайт Кубка мира слова Цуккарелло. – У нас веселая команда. А мы сюда приехали, чтобы повеселиться, понимаете? Сыграть в хороший хоккей, показать свой максимум и получить удовольствие. Ради этого мы приехали сюда. Хочется насладиться моментом, это наш шанс. Надеюсь, что когда-нибудь Норвегия сыграет в таком турнире, но на данный момент нам сложно соревноваться c хоккейными мастодонтами.

 
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4.1%
Проиграет в полуфинале
58.8%

Дополнительная информация

https://www.wch2016.com/ru/news/europe-not-lacking-pride-at-world-cup/c-282102556

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