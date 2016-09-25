Матс Цуккарелло: "Не рассматриваем сборную Европы как национальную команду"

Нападающий сборной Европы Матс Цуккарелло в преддверии полуфинального матча Кубка мира-2016 со Швецией подчеркнул, что он и партнеры не рассматривают свою команду как национальную сборную. По словам форварда, они приехали на турнир, чтобы получить удовольствие.

– Это новая команда, мы не рассматриваем ее как национальную сборную, – приводит официальный сайт Кубка мира слова Цуккарелло. – У нас веселая команда. А мы сюда приехали, чтобы повеселиться, понимаете? Сыграть в хороший хоккей, показать свой максимум и получить удовольствие. Ради этого мы приехали сюда. Хочется насладиться моментом, это наш шанс. Надеюсь, что когда-нибудь Норвегия сыграет в таком турнире, но на данный момент нам сложно соревноваться c хоккейными мастодонтами.