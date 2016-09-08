04:13 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Матс Цуккарелло: "Наслаждаюсь каждой минутой Кубка мира"

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Нападающий "Рейнджерс" Матс Цуккарелло подчеркнул, что наслаждается каждой минутой в составе сборной Европы, которая выступит на Кубке мира-2016. Хоккеист вспомнил о серьезной травме головы, полученный в апреле 2015 года.

– Все хорошо, – приводит официальный сайт Кубка мира слова Цуккарелло. – Я наслаждаюсь. При таких травмах порой становится страшно, и я чувствую, что мне повезло. С помощью партнеров, "Рейнджерс", друзей и семьи я вернулся полным сил. Все поддерживали меня и помогли оказаться там, где я есть сейчас. Так что я по-настоящему счастлив. Я получаю удовольствие от каждой минуты здесь.

Дополнительная информация

https://www.wch2016.com/ru/news/world-cup-experience-a-joy-fo-mats-zuccarello/c-281613348

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