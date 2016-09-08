Матс Цуккарелло: "Наслаждаюсь каждой минутой Кубка мира"

Нападающий "Рейнджерс" Матс Цуккарелло подчеркнул, что наслаждается каждой минутой в составе сборной Европы, которая выступит на Кубке мира-2016. Хоккеист вспомнил о серьезной травме головы, полученный в апреле 2015 года.

– Все хорошо, – приводит официальный сайт Кубка мира слова Цуккарелло. – Я наслаждаюсь. При таких травмах порой становится страшно, и я чувствую, что мне повезло. С помощью партнеров, "Рейнджерс", друзей и семьи я вернулся полным сил. Все поддерживали меня и помогли оказаться там, где я есть сейчас. Так что я по-настоящему счастлив. Я получаю удовольствие от каждой минуты здесь.