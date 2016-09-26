06:53 26 сентября | ХОККЕЙ — Кубок мира

Матс Цуккарелло: "Чтобы победить Канаду, надо показать лучший хоккей и уповать на удачу"

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Нападающий сборной Европы Матс Цуккарелло после полуфинального матча Кубка мира-2016 со Швецией (3:2 ОТ) подчеркнул, что в финальной серии с Канадой команда должна показать свой лучший хоккей и надеяться на удачу. По словам хоккеиста, коллектив не собирается останавливаться на достигнутом.

– Для того чтобы победить канадцев в матчах до двух побед, мы должны показывать свой лучший хоккей и при этом уповать на удачу, – приводит официальный сайт Кубка мира слова Цуккарелло. – Но у нас хорошая команда, мы верим в себя и знаем, что нам это по силам сделать. Никто не хотел, чтобы мы дошли до финала, но мы удивили многих и гордимся тем, чего добились. Но останавливаться на этом не собираемся, нам осталось сделать два шага.

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https://www.wch2016.com/ru/news/team-europe-overcame-adversity-to-reach-wch-finals/c-282127778

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