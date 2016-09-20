Матчи следующего Кубка мира могут пройти в разных странах

Комиссионер НХЛ Гэри Бэттмен отметил, что лига не исключает варианта возвращения к формату проведения матчей Кубка мира в разных странах. Напомним, подобный формат использовался при проведении турнира в 1996 и 2004 годах.

– Решение о том, имеет ли смысл вернуться к формату, при котором матчи Кубка мира проводятся в разных городах и даже разных странах, будет принято после того, как мы проанализируем итоги турнира, – цитирует "Р-Спорт" Беттмэна. – Пока рано говорить о том, может ли следующий турнир пройти в России или какой-то другой стране. Вариантов много, и ни один мы не исключаем.

Нынешний Кубок мира впервые в истории проходит в одном городе. Турнир в Торонто продлится до 1 октября.