20:37 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Матчи следующего Кубка мира могут пройти в разных странах

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Комиссионер НХЛ Гэри Бэттмен отметил, что лига не исключает варианта возвращения к формату проведения матчей Кубка мира в разных странах. Напомним, подобный формат использовался при проведении турнира в 1996 и 2004 годах.

– Решение о том, имеет ли смысл вернуться к формату, при котором матчи Кубка мира проводятся в разных городах и даже разных странах, будет принято после того, как мы проанализируем итоги турнира, – цитирует "Р-Спорт" Беттмэна. – Пока рано говорить о том, может ли следующий турнир пройти в России или какой-то другой стране. Вариантов много, и ни один мы не исключаем.

Нынешний Кубок мира впервые в истории проходит в одном городе. Турнир в Торонто продлится до 1 октября.

Дополнительная информация

http://worldcup2016.rsport.ru/worldcup2016/20160920/1089169540.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Бармалей3000

не надо в Америке классная атмосфера!!!!

21:22

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