Марк Штрайт: "Кубок мира показал, насколько прекрасен хоккей"

Защитник сборной Европы Марк Штрайт после поражения во втором матче финала Кубка мира от команды Канады (1:2) отметил, что ему очень обидно упустить победу в концовке встречи. По его словам, турнир был незабываем.

- Я никогда не испытывал подобных чувств. Сегодня мы показали потрясающий хоккей, но потом пропустили два гола, и эта боль разрывает мое сердце, - цитирует Штрайта официальный сайт турнира. - Очень сложно подобрать слова после столь тяжелого поражения.

Мы провели невероятный турнир, многих удивив своим успехом. В команде была невероятная атмосфера, все были друг за друга: игроки, тренеры, персонал. Эти две недели незабываемы. Но третья игра финала была так близко... Это очень, очень обидно. И все же Кубок мира показал, насколько прекрасен хоккей.