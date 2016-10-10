Марк-Эдуард Власик: "Ни один турнир не сравнится с Олимпиадой"

Защитник сборной Канады Марк-Эдуард Власик считает, что олимпийский хоккейный турнир более значим, чем Кубок мира. Хоккеист был в составе национальной команды и на прошедшем в сентябре турнире в Торонто, и на Играх в Сочи, где канадцы одерживали победы.

– В целом какие воспоминания у вас остались от Сочи? И можно ли тот турнир по организации сравнить с Кубком мира?

– Это Олимпиада! Самое престижное спортивное событие в мире. Как спортсмен, считаю, что ничто не может сравниться с нею. (Игорь РАБИНЕР)

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