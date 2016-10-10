Марк-Эдуард Власик: "Не думал о матче с Россией в историческом разрезе"

Защитник сборной Канады Марк-Эдуард Власик в интервью "СЭ" подчеркнул, что для него матч с Россией в полуфинале Кубка мира-2016 не имел принципиального значения. Канадцы выиграли поединок со счетом 5:3 и в итоге стали победителями турнира, одолев в финале сборную Европы.

– Вообще, какое противостояние для вас значит больше, – с Россией или с США?

– На международном уровне я играл против русских три раза, а против американцев – шесть. Но лично мне все равно, против кого выходить, абсолютно на всех настраиваюсь одинаково. Знаю, что все команды одинаково сильно хотят обыграть Канаду.

– Но историческое словосочетание "Канада – Россия" для вас в принципе что-то особое значит?

– Не думал о матче в каком-то историческом разрезе. Просто воспринимал Россию как очень хорошую, опасную и чрезвычайно талантливую команду. Тем более что это был один матч, а не серия до двух побед. А в одном матче плей-офф, полуфинальном, произойти может что угодно. Это была очень большая игра для нас. И это большое удовольствие и приятное волнение – играть в матчах такого типа. (Игорь РАБИНЕР)

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