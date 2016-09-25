02:07 25 сентября | ХОККЕЙ — Кубок мира

Мариан Габорик: "Воспринимаем сборную Европы как команду НХЛ"

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Словацкий нападающий сборной Европы Мариан Габорик подчеркнул, что хоккеисты воспринимают эту команду как клуб НХЛ. В воскресенье европейцы встретятся со Швецией в полуфинале Кубка мира.

– В идеале на таком турнире я бы хотел представлять свою страну, но к сожалению реальность такова, что у нас нет нужного количества игроков в НХЛ, – приводит официальный сайт Кубка мира слова Габорика. – Организаторы придумали такой формат, надо к нему привыкать. Мы воспринимаем это как команду НХЛ, в которой тоже много представителей разных национальностей.

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Дополнительная информация

https://www.wch2016.com/ru/news/europe-not-lacking-pride-at-world-cup/c-282102556

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