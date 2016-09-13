Малкин, Овечкин, Кузнецов, Куликов и Нестеров сыграли в покер

Хоккеисты сборной России, которые готовятся в Питтсбурге к Кубку мира-2016, в выходной день сыграли в покер. За стол сели Евгений Малкин, организовавший вечер и разместивший фото на своей странице в Instagram, Евгений Кузнецов, Александр Овечкин, Дмитрий Куликов и Никита Нестеров. Напомним, 15 сентября (2.30 по московскому времени) россияне проведут выставочный матч против сборной Канады.

Кубок мира стартует 17 сентября в Торонто. Сборная России свой первый матч проведет на следующий день, соперником будет Швеция.