02:26 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Малкин, Овечкин, Кузнецов, Куликов и Нестеров сыграли в покер

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Хоккеисты сборной России, которые готовятся в Питтсбурге к Кубку мира-2016, в выходной день сыграли в покер. За стол сели Евгений Малкин, организовавший вечер и разместивший фото на своей странице в Instagram, Евгений Кузнецов, Александр Овечкин, Дмитрий Куликов и Никита Нестеров. Напомним, 15 сентября (2.30 по московскому времени) россияне проведут выставочный матч против сборной Канады.

Кубок мира стартует 17 сентября в Торонто. Сборная России свой первый матч проведет на следующий день, соперником будет Швеция.

 

good time with my team,now poker time!

Фото опубликовано E.Malkin71Geno (@e.malkin71geno) Сен 12 2016 в 4:18 PDT

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