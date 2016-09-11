09:57 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Макс Пачоретти: "У меня еще есть время произвести хорошее впечатление"

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Нападающий сборной США Макс Пачоретти пообещал сделать все на благо команды на Кубке мира-2016. Хоккеист отметил, что постарается произвести хорошее впечатление на тренерский штаб в последующих матчах. По ходу выставочной игры с Канадой (2:5) он был переведен в четвертое звено, после игры наставник команды Джон Торторелла сказал, что причиной этого хода стала неубедительная игра Пачоретти.

- У меня есть еще время, чтобы произвести хорошее впечатление, - цитирует официальный сайт Кубка мира Пачоретти. - Возможно, я выступил не лучшим образом, поэтому был переведен в четвертое звено. Это командный вид спорта, поэтому нужно оставить в стороне свое эго и делать то, что лучше для команды. Я готов к этому.

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