Макс Пачоретти: "Формат Кубка мира справедлив и к США, и к Канаде"

Нападающий сборной США Макс Пачоретти после поражения в матче Кубка мира от Канады (2:4) подчеркнул, что некоторые игроки из сборной Северной Америки могли бы усилить состав двух национальных команд. Но, по словам форварда, данный формат проведения турнира является справедливым.

- Действительно, несколько ребят вполне могли бы войти в состав этой сборной, - приводит официальный сайт Кубка мира слова Пачоретти. - Я видел их в игре против россиян, там есть несколько очень интересных игроков, которые действуют на высоких скоростях и с большим желанием. Впрочем, это справедливо не только по отношению к нам, но и канадцам.