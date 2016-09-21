08:40 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Макс Пачоретти: "Формат Кубка мира справедлив и к США, и к Канаде"

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Нападающий сборной США Макс Пачоретти после поражения в матче Кубка мира от Канады (2:4) подчеркнул, что некоторые игроки из сборной Северной Америки могли бы усилить состав двух национальных команд. Но, по словам форварда, данный формат проведения турнира является справедливым.

- Действительно, несколько ребят вполне могли бы войти в состав этой сборной, - приводит официальный сайт Кубка мира слова Пачоретти. - Я видел их в игре против россиян, там есть несколько очень интересных игроков, которые действуют на высоких скоростях и с большим желанием. Впрочем, это справедливо не только по отношению к нам, но и канадцам.

Дополнительная информация

https://www.wch2016.com/ru/news/young-guns-would-be-helpful-for-team-usa/c-281999802

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